Ангарск, Иркутская область, 26 сентября, 2021, 09:04 — ИА Регнум. В Ангарске (Иркутская область) 25 сентября торжественно открыли деревянный туалет для водителей автобусов.

Цитата из видео Торжественное открытие туалета в Ангарске

«Презентация нового санитарного узла» состоялась на конечной остановке одного из маршрутов, пишет телеграм-канал pdmnews. Атмосферу праздника поддержали надувные шарики и плакат.

«Поздравляем их с удобствами. Скамеечка для отдыха, мойте, пожалуйста, руки. Желаем всем удачи», — такими словами сопровождалось видео об этом событии.

Цитата из видео Санитарный узел для водителей в Ангарске

Для максимального комфорта водители уже сами дополнительно установили уличный рукомойник и зеркало.