«Поздравляем с удобствами!»: в Приангарье торжественно открыли туалет
Ангарск, Иркутская область, 26 сентября, 2021, 09:04 — ИА Регнум. В Ангарске (Иркутская область) 25 сентября торжественно открыли деревянный туалет для водителей автобусов.
Цитата из видео
Торжественное открытие туалета в Ангарске
«Презентация нового санитарного узла» состоялась на конечной остановке одного из маршрутов, пишет телеграм-канал pdmnews. Атмосферу праздника поддержали надувные шарики и плакат.
«Поздравляем их с удобствами. Скамеечка для отдыха, мойте, пожалуйста, руки. Желаем всем удачи», — такими словами сопровождалось видео об этом событии.
Цитата из видео
Санитарный узел для водителей в Ангарске
Для максимального комфорта водители уже сами дополнительно установили уличный рукомойник и зеркало.