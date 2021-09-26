Мадрид, 26 сентября, 2021, 09:00 — ИА Регнум. Мадридский футбольный клуб «Реал» и команда «Вильярреал» сыграли нулевую ничью в матче седьмого тура испанской Примеры. Об этом 26 сентября сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Цитата из м/ф «Футбольные звёзды». Реж. Борис Дёжкин. 1974. СССР Футбол

Игра прошла на поле стадиона в «Сантьяго Бернабеу» в Мадриде и закончилась со счетом 0:0.

Отметим, по итогам встречи в активе «Реала» стало 17 очков, клуб является лидером турнирной таблицы чемпионата Испании. У «Вильярреала» восемь очков и десятое место.

В следующем матче мадридская команда встретится 3 октября на выезде с клубом из Барселоны «Эспаньол», а «Вильярреал» в этот же день сыграет с командой из Севильи «Бетис».