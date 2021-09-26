Париж, 26 сентября, 2021, 09:00 — ИА Регнум. Футбольный клуб «Пари Сен-Жермен» уверенно с «сухим» счетом обыграл команду «Монпелье» в матче восьмого тура французской Лиги 1. Об этом 26 сентября сообщает корреспондент ИА REGNUM.

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Игра состоялась на поле стадиона «Парк де Пренс» в Париже и закончилась победой хозяев со счетом 2:0.

В составе победителей голами отличились сенегальский полузащитник Идрисса Гейе (14-я минута) и немецкий полузащитник Юлиан Дракслер (89-я).

При этом аргентинский форвард «ПСЖ» Лионель Месси не принимал участия в матче.

Отметим, по итогам встречи в активе «ПСЖ» стало 24 очка после восьми туров, клуб лидирует в турнирной таблице чемпионата Франции. У «Монпелье» девять очков и 11-е место.