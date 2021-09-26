Красноярск, 26 сентября, 2021, 08:58 — ИА Регнум. В Красноярском крае по состоянию на 26 сентября зарегистрировано 114 616 случаев заражения коронавирусом. За минувшие сутки выявлен 351 новый носитель, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе регионального управления Роспотребнадзора.

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Темпы суточного прироста составили 0,3%.

При этом за сутки взято под наблюдением почти 2,5 тыс. контактных лиц. Всего в настоящее время наблюдается почти 26,7 тыс. человек.

«Снято с медицинского наблюдения за последние сутки — 2 542. Проведено тестов на коронавирус всего 3 681 012 из них за последние сутки 7 998», — добавили в управлении.