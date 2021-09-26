Сан-Себастьян, Испания, 26 сентября, 2021, 08:55 — ИА Регнум. Фильм «Ничья» режиссёра Лены Ланских удостоен главного приза в категории «Новые режиссёры» на 69-ом международном кинофестивале в городе Сан-Себастьян. Об этом сообщает пресс-служба Минкультуры РФ.

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Картина «Ничья» стала режиссёрским дебютом для Лены Ланских. В качестве продюсеров над фильмом работали Сергей Сельянов и Наталья Дрозд. В актёрский состав вошли Анастасия Струкова, Ольга Малахова, Иван Ивашов и Вячеслав Баранов.

«Успех нашего дебютного кино говорит о высоком уровне проектов и, безусловно, является ориентиром, а также примером для начинающих кинематографистов», — отметили министр культуры России Ольга Любимова.

Она напомнила, что фильм был снят при поддержке Минкультуры России. Глава министерства поблагодарила работавшую над фильмом команду за их труд.

Международный кинофестиваль в Сан-Себастьяне проводится в Испании ежегодно с 1953 года. Главный приз фестиваля — «Золотую раковину» — в 2021 году получила картина «Воробьи» исландского режиссёра Роунара Роунарссона.