Томск, 26 сентября, 2021, 08:49 — ИА Регнум. В Томске следствие просит помощи жителей в расследовании уголовного дела о нападении на фельдшера скорой помощи. Дело возбуждено по статье «побои, совершённые из хулиганских побуждений», сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе следственного управления СКР по региону.

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По данным ведомства, около полуночи 23 сентября неизвестные обратились к медработнику с просьбой помочь мужчине, которому в лицо распылили перцовый баллончик.

«Фельдшер, согласившись, пригласила 35-летнего мужчину в автомобиль скорой медицинской помощь. В ходе оказания ему помощи, мужчина, из хулиганских побуждений, нанёс удар фельдшеру по голове», — отметили в управлении.

Следователи попросили граждан, располагающих какой-либо информацией об инциденте сообщить об этом в СК.