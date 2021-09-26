Орск, Оренбургская область, 26 сентября, 2021, 08:47 — ИА Регнум. В Орске Оренбургской области прокуратура проверяет обстоятельства избиения 12-летней девочки. Об этом сообщает пресс-служба регионального надзорного органа.

Прокурор

Поручение провести проверку дал прокурор области Руслан Медведев. Поводом стали публикации в соцсетях и СМИ. Согласно предварительным данным, девочку избила её сверстница 20 сентября ближе к 17:00 по местному времени на территории Центрального парка.

В ходе проверки надзорное ведомство изучит условия проживания и воспитания участниц конфликта и достаточность мер, принимаемых органами профилактики правонарушений среди несовершеннолетних. Отметим, также ранее свои проверочные мероприятия начали полиция и СКР.