Москва, 26 сентября, 2021, 08:41 — ИА Регнум. С 1 октября 2021 года для ряда работников бюджетной сферы начнётся индексация заработной платы. Размер индексации зависит от профессии и региона проживания граждан, занятых в бюджетной сфере.

Pixabay.com Выросли ли зарплаты у бюджетников?

Так, повышение зарплаты касается сотрудников спасательных центров МЧС, работников учреждений соцсферы и гидрометеорологической службы, центров гигиены Роспотребнадзора, центров стандартизации, метрологии и испытаний Росстандарта, реабилитационных центров для инвалидов и других.

При этом индексация не касается тех работников бюджетной сферы, которые не были перечислены в майских указах президента России. Это медицинские работники и педагоги. Для них индексация будет проводится с 1 января 2022 года.

В среднем зарплаты будут проиндексированы на 4%. При этом увеличивается и размер дополнительных выплат в соответствии с окладом в процентном соотношении.