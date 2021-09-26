Генуя, Италия, 26 сентября, 2021, 08:32 — ИА Регнум. Генуэзский футбольный клуб «Дженоа» и «Верона» сыграли боевую ничью в матче шестого тура итальянской Серии А. Об этом 26 сентября сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Цитата из м/ф «Футбольные звёзды». Реж. Борис Дёжкин. 1974. СССР Футбол

Игра состоялась на стадионе «Луиджи Феррарис» в Генуе и закончилась с ничейным счетом 3:3.

У хозяев забитыми мячами отметились аргентинский форвард Джованни Симеоне (8-я минута), чешский полузащитник Антонин Барак (49-я, с пенальти) и хорватский нападающий Никола Калинич (90+1-я), гол которого, забитый под занавес, помог «Дженоа» привести счет в матче к ничейному результату.

В составе «Вероны» забитые голы на счету защитника Доменико Кришито (76-я, с пенальти) и оформившего в матче дубль форварда Маттиа Дестро (80-я и 85-я).

Отметим, в следующем матче «Дженоа» 2 октября встретится на выезде с командой из Салерно «Салернитана», а «Верона» днем позже примет у себя клуб «Специя».