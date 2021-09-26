Пекин, 26 сентября, 2021, 08:30 — ИА Регнум. Более десяти человек числятся пропавшими без вести в результате схода оползня на юго-западе Китая. Об этом 26 сентября сообщает Центральное телевидение Китая.

Оползень

По предварительным данным, оползень сошёл на строительной площадке в городе Яань на территории уезда Тяньцюань в провинции Сычуань. Причиной схода оползня стали проливные дожди, которые продолжаются уже не первый день.

В провинции мобилизованы все ресурсы для поисково-спасательной операции. В целях безопасности сотрудники правоохранительных органов перекрыли все дороги, ведущие к месту происшествия.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что сели и камнепады, вызванные сильными дивнями, разрушили три дороги, ведущие в Цумадинский и Цунтинский районы, а также на Бежтинский участок.