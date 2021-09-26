У оренбуржца изъяли более 500 граммов наркотиков
Ташлинский район, Оренбургская область, 26 сентября, 2021, 08:30 — ИА Регнум. В селе Ташла Оренбургской области у 45-летнего мужчины изъяли 515 граммов наркотиков. Об этом сообщает областное УМВД.
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Наркотики
Было установлено, что он набрал части дикорастущего наркосодержащего растения, которое произрастало прямо возле села. Теперь ему грозит до десяти лет колонии,
На имя главы администрации населённого пункта подготовлено представление об устранении причин, которые способствовали совершению преступлений.