Ташлинский район, Оренбургская область, 26 сентября, 2021, 08:30 — ИА Регнум. В селе Ташла Оренбургской области у 45-летнего мужчины изъяли 515 граммов наркотиков. Об этом сообщает областное УМВД.

the3cats Наркотики

Было установлено, что он набрал части дикорастущего наркосодержащего растения, которое произрастало прямо возле села. Теперь ему грозит до десяти лет колонии,

На имя главы администрации населённого пункта подготовлено представление об устранении причин, которые способствовали совершению преступлений.