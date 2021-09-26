Осло, 26 сентября, 2021, 08:25 — ИА Регнум. Продажи автомобилей с двигателями внутреннего сгорания в Норвегии прекратятся за три года до вступления в силу соответствующего запрета. Об этом сообщает портал Electrek со ссылкой на прогноз Норвежской автомобильной федерации.

Электромобиль

Ожидается, что власти Норвегии запретят продажи новых автомобилей с ДВС в 2025 году. Однако эксперты считают, что жители страны могут отказаться от покупки таких авто значительно раньше.

В Норвежской автомобильной федерации проанализировали данные о продажах новых автомобилей с 2017 года по сентябрь 2021 года. Специалисты установили, что в первой половине 2017 года на бензиновые и дизельные автомобили в Норвегии приходилось около 25% от общего объёма продаж. В первые восемь месяцев 2021 года эта доля сократилась до 10%.

На основе динамики продаж специалисты предположили, что авто с ДВС полностью покинут рынок новых автомобилей Норвегии уже в апреле 2022 года. При этом в структуре продаж сохранится доля гибридных дизель-электрических и бензин-электрических автомобилей.