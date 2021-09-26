Лондон, 26 сентября, 2021, 08:14 — ИА Регнум. Боксер с Украины Александр Усик победил Энтони Джошуа из Великобритании и стал обладателем титулов чемпиона мира по версиям Всемирной боксерской ассоциации (WBA, с приставкой «супер»), Всемирной боксерской организации (WBO) и Международной боксерской федерации (IBF) в поединке, проходившем в Лондоне. Об этом 26 сентября сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Andriy Makukha Александр усик

По итогам всех 12 заявленных раундов все судьи единогласным решением со счетом 117:112, 116:112, 115:113 отдали победу спортсмену с Украины.

При этом по ходу поединка боксёры вели в основном позиционную борьбу и ни у кого из них не было большого преимущества, однако Усик оказался более точен и активен, особенно в заключительных раундах.

Отметим, по итогам боя в активе ни разу непобежденного 34-летнего Александра Усика стало 19 (13 нокаутом) побед. Для 31-летнего Энтони Джошуа это второе поражение при 24 (22 нокаутом) победах.