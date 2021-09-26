Горно-Алтайск, 26 сентября, 2021, 08:14 — ИА Регнум. В Республике Алтай за минувшие сутки подтвердили 32 новых случая заражения коронавирусом. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе регионального оперативного штаба.

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Наибольший прирост зафиксирован в Майминском и Усть-Канском, а также Горно-Алтайске, где диагноз подтвердился у 9, 8 и 7 местных жителей соответственно. Общее число подтверждённых случаев инфицирования за весь период пандемии достигло 21 463.

«За сутки выздоровели 19 пациентов. По данным на 26 сентября, за весь период в регионе выздоровели 20 367 человек», — добавили в оперштабе.