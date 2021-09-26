Каракас, 26 сентября, 2021, 08:14 — ИА Регнум. Задержание семи рабочих государственного нефтепроизводителя PDVSA по подозрению в причастности к терроризму провела военная разведка Венесуэлы. Об этом 26 сентября сообщает агентство Bloomberg.

Jonathan Alvarez C Флаг Венесуэлы

Подозреваемые были задержаны 23 сентября в штате Фалькон. Операцию по задержанию работников нефтеперерабатывающего предприятия проводила полиция спецслужбы.

Как сообщил адвокат одного из задержанных, работники переведены в Каракас, где проводится расследование и устанавливается их причастность к возможному нападению на предприятие.

Ни руководство предприятия, ни министерство нефти до сих пор не дали официальных комментариев по поводу задержания рабочих.

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