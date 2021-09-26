Красноярск, 26 сентября, 2021, 08:05 — ИА Регнум. В Красноярске против директора одной из управляющий компаний города возбуждены уголовные дела по статьям «мошенничество» и «причинение ущерба путём обмана». Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе МВД по региону, его подозревают в совершении финансовых махинаций.

Красноярск

По данным ведомства, руководитель организации, обслуживающей дома в Ленинском районе, с июня 2016 года по октябрь 2018 года не перечислил 1 млн рублей на счета ресурсоснабжающих организаций. Деньги жильцов, как отмечается, были потрачены на другие нужды.

В июне 2018 года подозреваемый заключил с районной администрацией договор на предоставление субсидии для благоустройства дворов. Деньги должны были быть предоставлены после предоставления документов об оплате работ подрядчика в полном объёме.

«Оперативники выявили, что в администрацию были предоставлены поддельные копии платежных поручений, на основании которых управляющей компании были перечислены почти 8 миллионов рублей», — отметили в ведомстве.