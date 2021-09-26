Нью-Йорк, США, 26 сентября, 2021, 08:02 — ИА Регнум. Человечество слишком близко подошло к порогу ядерного уничтожения мира. Такое заявление опубликовал 26 сентября генеральный секретарь Организации объединённых наций (ООН) Антониу Гутерреш в своём Twitter.

Ядерное оружие

Генсек ООН уточнил, что в мире накоплено уже около 14 тыс. единиц ядерного вооружения. Более половины населения мира живёт в странах, у которых либо есть такое оружие, либо они являются членами ядерных альянсов. Человечество подошло слишком близко к ядерному уничтожению, считает генеральный секретарь ООН. По мнению Гутерреша, наступило время «разогнать тучи ядерного конфликта».

Генеральный секретарь ООН оптимистично предположил, что после полного уничтожения ядерного вооружения на Земле наступит «новая эра доверия и мира».

Напомним, 26 сентября во всём мире отмечается День борьбы за полную ликвидацию ядерного вооружения. Этот день был утверждён Генеральной Ассамблеей ООН в декабре 2013 года.