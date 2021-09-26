Сочи, Краснодарский край, 26 сентября, 2021, 07:57 — ИА Регнум. Главный приз фестиваля «Кинотавр» получил фильм «Море волнуется раз» режиссёра Николая Хомерики. Об этом сообщается на странице фестиваля.

Пресс-служба кинофестиваля «Кинотавр» Российский кинофестиваль «Кинотавр»

Торжественная церемония вручения наград и закрытия фестиваля в Сочи прошла 25 сентября. Жюри фестиваля выбрало победителей в нескольких номинациях из 15 фильмов, вошедших в основной конкурс.

Лучшим фильмом фестиваля жюри признало картину «Море волнуется раз» режиссёра Николая Хомерики. Приз за лучшую режиссуру получил Владимир Мункуев с лентой «Нуучча». Лучшим дебютантом стал режиссёр Роман Васьянов с фильмом «Общага».

Награды за лучшую мужскую и женскую роль получили Павел Деревянко и Ольга Бодрова за работы в фильмах «Подельники» и «Море волнуется раз» соответственно. Приз за лучшую операторскую работу достался Николаю Желудовичу, работавшему над фильмом «Молоко птицы».

Награду за лучшую оригинальную музыку к фильму получил Алексей Ретинский (фильм «Медея»). Приз за лучший сценарий разделили Наташа Меркулова, Алексей Чупов и Март Таниэль, работавшие над картиной «Капитан Волконогов бежал». Специальный диплом жюри с формулировкой «За вдохновение и нежность безумия» получил фильм «Герда» Натальи Кудряшовой.

32-ой фестиваль «Кинотавр» прошёл в Сочи с 18 по 25 сентября. В этом году организаторы получили 104 заявки на участие в фестивале.