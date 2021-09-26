Кызыл, 26 сентября, 2021, 07:57 — ИА Регнум. В Туве за минувшие сутки выявили 53 новых случая заражения коронавирусом. Новые носители зарегистрированы в горох Кызыл и Ак-Довурак, а также в десяти районах, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе министерства здравоохранения республики.

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«Из 53 заболевших мужчин — 21, женщин — 32. По возрасту: детей до 17 лет — 17, от 18 до 49 лет — 24, от 50 до 64 лет — 6, старше 65 лет — 6», — отметили в ведомстве.

Всего с начала года в республике диагноз подтвердился у 11 670 человек.

За сутки госпитализировано 24 пациента. Таким образом, по состоянию на 26 сентября, в стационарах Кызыла лечатся 274 больных COVID-19, в том числе 21 ребёнок и 19 беременных женщин. Занятость коечного фонда превысила 80%.