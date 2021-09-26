Улан-Удэ, 26 сентября, 2021, 07:50 — ИА Регнум. В Бурятии 25 сентября зарегистрировано три новых летальных случая от COVID-19. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе регионального оперативного штаба.

Коронавирус

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Скончавшиеся, как отмечается, также страдали тяжёлыми сопутствующими заболеваниями. Таким образом, общее число жертв коронавируса в регионе за весь период пандемии достигло 1834.

В настоящее время в стационарах республики лечатся 462 пациента. На амбулаторном лечении находится ещё 1216 человек.