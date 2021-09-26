Москва, 26 сентября, 2021, 07:48 — ИА Регнум. Лидеру КПРФ Геннадию Зюганову непонятны слова председателя «Единой России» Дмитрия Медведева о том, что весь мир движется к электронному голосованию.

ИА REGNUM Электронное голосование

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«Не понятно, о каких странах в данном случае идёт речь. Однако, ведущие государства, в частности, Франция, Германия, Нидерланды, Норвегия в своё время отказались от электронного бюллетеня и вернулись к бумажному», — напомнил Зюганов.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, лидер КПРФ Зюганов на встрече с президентом РФ настаивал на отмене трехдневного и электронного голосования.