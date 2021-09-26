Новотроицк, Оренбургская область, 26 сентября, 2021, 07:43 — ИА Регнум. Житель Новотроицка Оренбургской области перевёл мошенникам более двух миллионов рублей. Об этом сообщает областной главк МВД.

Будьте бдительны! Мошенники атакуют!

50-летнему гражданину позвонили якобы из банка. Это произошло 15 сентября. Неизвестная девушка рассказала ему, что якобы кто-то пытается снять деньги с его счёта. Она предложила ему снять деньги. Поначалу гражданин засомневался, но потом ему позвонил якобы сотрудник правоохранительных органов, который подтвердил правоту звонившей.

Мужчина снял деньги, а затем перевёл их на якобы безопасные счета. А после этого набрал кредитов и тоже отдал их мошенникам. Деньги он переводил им несколько дней. За 156 операций на 91 абонентский номер ушло 2 095 610 рублей, и это без учёта комиссий.