Томск, 26 сентября, 2021, 07:41 — ИА Регнум. Обрабатывающие производства в Томской области за семь месяцев 2021 года выросли почти на 14%. Об этом заявил губернатор Сергей Жвачкин в поздравлении с Днём машиностроителя, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе регионального правительства.

Рабочий

По словам главы региона, это стало лучшим результатом в Сибири и одним из лучших по стране. Так, производство коммуникационного оборудования выросло на 80%, металлорежущего инструмента — на 33%, машин и спецоборудования — на 25%.

«За этими достижениями — труд тысяч специалистов и рабочих, инженеров, конструкторов и технологов, которые чтут традиции и развивают инновации», — отметил губернатор, пожелав машиностроителям дальнейших успехов.