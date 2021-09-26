Омск, 26 сентября, 2021, 07:30 — ИА Регнум. В Кировском округе Омска произошло ДТП, в результате которого пострадали два ребёнка. Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе МВД по региону, за рулём автомобиля находилась женщина 1987 года рождения.

Управление МВД России по Омской области ДТП в Омске

При движение по улице Енисейской она не справилась с управлением и врезалась в электроопору.

«В результате ДТП пассажир автомобиля — девочка 2013 г.р. — доставлена в медицинское учреждение, водитель и еще один несовершеннолетний пассажир, мальчик 2019 г.р., обратились за медицинской помощью», — отметили в ведомстве.

По факту происшествия организована проверка.