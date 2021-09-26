Кемерово, 26 сентября, 2021, 07:22 — ИА Регнум. В Кемеровской области по состоянию на 11:00 (время местное) сегодня, 26 сентября, за прошедшие сутки выявлено 165 случаев заражения коронавирусной инфекцией. Днём ранее — 168 случаев.

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«Новокузнецк — 29, Кемерово — 27, Междуреченск — 17, Прокопьевск — 11, Анжеро-Судженск — десять, Белово — десять, Мыски — десять, Осинники — девять, Киселевск — семь, Калтан — пять, Ленинск-Кузнецкий — четыре, Юрга — четыре, Новокузнецкий МР — четыре, Беловский МО — три, Таштагольский МР — три, Тайга — два, Гурьевский МО — два, Кемеровский МО — два, Краснобродский — один, Ленинск-Кузнецкий МО — один, Прокопьевский МО — один, Промышленновский МО — один, Яшкинский МО — один», — сообщает оперативный штаб региона.

За это же время 171 пациент выздоровел, шесть пациентов скончались.