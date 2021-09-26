Штат Джорджия, США, 26 сентября, 2021, 07:18 — ИА Регнум. Согласно результатам расследования спецпрокурора США Джона Дарема, обвинения в адрес экс-президента США Дональда Трампа в его связях с Россией с самого начала были ложью. Об этом сам политик заявил 26 сентября в ходе своего выступления на митинге сторонников в штате Джорджия, трансляция которого велась телеканалом Newsmax TV.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Трамп

Трамп рассказал, что результаты расследования подтвердили полную лживость истории с его якобы тайными связями с Россией. По мнению Трампа, всю легенду от начала до конца придумали демократы и Хиллари Клинтон. Экс-президент США мимоходом посочувствовал Биллу Клинтону, который живёт рядом с человеком, обладающим «настолько злобным умом», что смог придумать историю российского обмана.

Как пояснил Трамп, демократы выдумали эту историю и Америка была вынуждена жить с этой ложью три года. По словам Трампа, сейчас демократы пытаются провернуть ту же историю с шестым января, когда сторонники Трампа ворвались в здание Конгресса США.

«Но теперь это уже официально — все было обманом с самого начала», — добавил экс-президент США.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что Трамп в очередной раз заявил о массовых фальсификациях и о своём выигрыше на президентских выборах.