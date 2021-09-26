Вашингтон, 26 сентября, 2021, 07:14 — ИА Регнум. Телесериал «Ведьмак» от американской компании Netflix продлён на третий сезон. Об этом сообщается на странице проекта в социальной сети Twitter.

Цитата из т/ф «Ведьмак». 2019. США — Польша Геральт

Вместе с продолжением «Ведьмака» Netflix подтвердила работу над ещё двумя проектами: анимационным фильмом и ещё одним сериалом в этой вселенной. Ожидаемые даты выхода этих проектов не сообщаются.

Премьера первого сезона телесериала «Ведьмак» по мотивам романов Анджея Сапковсского на стриминговом сервисе Netflix состоялась в конце 2019 года. Тогда же в компании объявили о работе над вторым сезоном сериала.

Съёмки второго сезона завершились в апреле 2021 года. Премьера назначена на 17 декабря текущего года.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в августе компания Netflix заключила многолетнее соглашение о сотрудничества со сценаристом и продюсером сериала «Ведьмак» Лорен Шмидт Хиссрик.