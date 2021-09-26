Горно-Алтайск, 26 сентября, 2021, 07:10 — ИА Регнум. В Республике Алтай зарегистрировано два новых летальных случая среди пациентов с COVID-19. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе регионального оперативного штаба.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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Скончались 89-летняя жительница Майминского района и жительница города Горно-Алтайска 80 лет. По заключению патологоанатомов, причиной смерти в обоих случаях стало заражение коронавирусом и тяжёлая двусторонняя пневмония лёгких.

«Таким образом, за весь период в регионе зарегистрировано 394 летальных случая у пациентов с COVID-19, в том числе 347 — от COVID-19, 47 — от иных причин», — отметили в оперштабе.