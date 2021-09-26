Красноярск, 26 сентября, 2021, 07:05 — ИА Регнум. В Красноярске следователи возбудили уголовное дело по факту осквернения мемориального комплекса героям фронта и тыла Великой Отечественной войны. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе следственного управления СКР по краю.

Илья Копыл. Krskstate.ru В Красноярске почтили память павших в Великой Отечественной войне

По данным следствия, инцидент произошёл в сентябре 2021 года. 31-летний горожанин совершил акт вандализма на мемориале на проспекте имени газеты «Красноярский рабочий». В ходе допроса мужчина признал свою вину.

«По уголовному делу выполняются следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств совершенного преступления. Расследование продолжается», — отметили в ведомстве.