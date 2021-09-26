Вашингтон, 26 сентября, 2021, 06:38 — ИА Регнум. До четвёртой категории из пяти возможных по шкале Саффира-Симпсона усилился сформировавшийся в Атлантическом океане ураган «Сэм». Об этом 26 сентября сообщает национальный центр по наблюдению за ураганами США.

Pxhere.com Ураган

В настоящее время ураган находится в 1 655 км к юго-востоку от Ливардских островов в Карибском море. «Сэм» движется со скоростью около 17 км/час в северо-западном направлении. Скорость ветра в эпицентре урагана достигла 61 м/сек и продолжает усиливаться.

Напомним, ураган сформировался в Атлантическом океане 22 сентября и получил порядковый номер «18», но уже на следующий день он усилился до шторма и получил имя собственное «Сэм». Уже 24 сентября скорость отдельных порывов ветра в эпицентре стихии достигла 33 м/сек, это соответствует урагану первой категории.

«Сэм» стал 18-м ураганом, получившим имя, за весь сезон ураганов 2021 года, который начался в июне и продолжится до конца ноября.

Ранее ИА REGNUM сообщало об усилении урагана «Сэм» до второй категории.