Икике, Чили, 26 сентября, 2021, 06:16 — ИА Регнум. Марш против нелегальной миграции закончился поджогом палаток мигрантов из Венесуэлы в чилийском городе Икике. Об этом 25 сентября сообщила радиостанция BioBio.

12019 Житель Венесуэлы

В марше против нелегальной миграции приняли участие около трёх тысяч человек. Он состоялся на следующий день после разгона палаточного лагеря нелегалов в городе Икике. Демонстранты требовали от властей принять меры для борьбы с захлестнувшим город миграционным кризисом. Города на севере Чили стали перевалочным пунктом для беженцев из Венесуэлы, которые проникают в страну незаконно через Перу и Боливию.

Когда участники марша протеста дошли до палаточного лагеря нелегальных мигрантов, они подожгли палатки венесуэльцев. При пожаре никто не пострадал, мигранты из Венесуэлы уточнили, что потеряли в огне большую часть своих документов.

По данным ООН, Венесуэлу из-за разразившегося там социально-экономического кризиса, покинули около 5,4 млн беженцев и мигрантов.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что США намерены выделить Венесуэле $336 млн, часть средств будет направлена на предоставление гуманитарной помощи, часть — на экономическую поддержку народа страны.