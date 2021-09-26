Нью-Йорк, США, 26 сентября, 2021, 05:44 — ИА Регнум. Переговоры с главой МИД Армении Араратом Мирзояном и главой МИД Азербайджана Джейхуном Байрамовым провёл генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш. Об этом 26 сентября сообщила пресс-служба ООН.

Kremlin.ru Антониу Гутерреш

Генсекретарь ООН обсудил с главами МИД Армении и Азербайджана вопросы сотрудничества между Баку и Ереваном, а также ситуацию на армяно-азербайджанской границе. Гутерреш заявил о поддержке со стороны ООН миротворческих усилий и двустороннего диалога между Арменией и Азербайджаном.

Кроме того, генеральный секретарь ООН подтвердил готовность организации обеспечить в дальнейшем всю необходимую помощь, в том числе людям, пострадавшим от конфликта в Нагорном Карабахе. Гутерреш отметил важность защиты объектов культурного наследия, оказавшихся в зоне конфликта и поблагодарил Азербайджан в лице его представителя за дипломатическую работу в качестве председателя Движения неприсоединения.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что главы МИД Азербайджана и Армении обсудили на полях 76-й сессии Генассамблеи ООН нормализацию отношений с учётом новых реалий в регионе.