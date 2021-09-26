Кемерово, 26 сентября, 2021, 04:58 — ИА Регнум. В Новокузнецке продолжается обновление общественного транспорта. В настоящее время Уфимский трамвайно-троллейбусный завод ведёт сборку новых трамваев и троллейбусов для города в рамках нацпроекта «Чистый воздух», сообщил мэр Сергей Кузнецов.

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«Проведены конкурсные процедуры и выбраны поставщики троллейбусов и трамваев. Троллейбусы производства Уфимского трамвайно-троллейбусного завода в количестве десяти единиц на данный момент находятся на финальной стадии сборки. В ближайшее время кузова троллейбусов оформят в фирменную ливрею и установят тяговый привод, произведённый в Новосибирске. После этого машины направятся в Новокузнецк. Первая партия появится в городе к 1 ноября», — написал Кузнецов на своей странице в социальной сети «ВКонтакте».

Ещё девять корпусов троллейбусов сейчас находятся на стадии сварки, сборки, комплектации кузова и салона. Это последняя партия машин в этом году, которая должна поступить в город до 10 декабря.

Также ведётся закупка комплектующих для новых трамваев. Первая партия кузовов практически готова. В начале ноября первая партия трамваев в количестве десяти единиц появится в Новокузнецке. Ещё десять вагонов доставят в город до 10 декабря.

В 2022 году планируется закупить ещё 12 новых трамваев на 486 миллионов рублей и 11 троллейбусов на 284 миллиона рублей.