Штат Пенсильвания, США, 26 сентября, 2021, 04:54 — ИА Регнум. Четверых подростков обвиняют в подготовке к нападению на среднюю школу в американском штате Пенсильвания. Об этом 26 сентября сообщает агентство Associated Press.

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По информации, полученной от властей, подростки планировали совершить нападение на среднюю школу Данмор в апреле 2024 года. Дату нападения школьники выбрали не случайно, они хотели приурочить преступление к годовщине трагедии в школе Колумбайн в штате Колорадо.

О намерении учеников совершить нападение на школу сообщила мать одного из школьников, которая случайно увидела в телефоне своего ребёнка переписку, где активно обсуждались детали замысла. При обыске у участников заговора были найдены бутылки с зажигательной смесью, компоненты для изготовления бомб и инструкции к ним, а также списки оружия, боеприпасов и снаряжения с ценами.

Окружной прокурор Марк Пауэлл заверил, что в настоящее время угрозы нападения на школу нет и призвал всех, кто обладает информацией о готовящемся нападении, либо о потенциальной угрозе насилия в школе, своевременно сообщать об этом в полицию.

Ранее ИА REGNUM сообщало о задержании в Крыму подростка, угрожавшего устроить стрельбу в одной из школ города Вологды.