Краснодар, 26 сентября, 2021, 04:24 — ИА Регнум. Самолёт авиакомпании Azur Air, совершавший перелёт из Екатеринбурга в Сочи, совершил экстренную посадку после удара в него молнии в аэропорту Краснодара. Об этом 26 сентября сообщает новостной портал Е1.RU.

Павел Редин ИА Красная Весна Гроза

Авиаборт должен был доставить пассажиров в Сочи 25 сентября, но из-за сильной грозы аэропорты Краснодарского края не принимали воздушные суда. Самолёт вынужден был пойти на второй круг и в него ударила молния.

Пассажиры самолёта рассказали о сильной тряске во время захода авиалайнера на второй круг, а момент попадания молнии очевидцы описали как яркую вспышку и громкий хлопок. После инцидента самолёт стал набирать высоту и благополучно совершил посадку в аэропорту Краснодара. В результате инцидента никто не пострадал.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что на Ямале самолёты трёх авиакомпаний перенаправили на запасной аэродром из-за тумана.