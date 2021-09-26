Соединённые Штаты Америки, , 03:59 — REGNUM Новое заявление о массовых фальсификациях и своей победе на президентских выборах 2020 года заявил экс-глава Белого дома Дональд Трамп 26 сентября в ходе выступления перед сторонниками в штате Джорджия.

Трамп Иван Шилов © ИА REGNUM

Трамп раскритиковал власти штата Джорджия, которые, по его мнению, способствовали фальсификациям результатов выборов. Кроме того, экс-президент США пояснил, что он хочет честных выборов, вне зависимости от того, выиграл он или проиграл.

Бывший глава Белого дома добавил, что у него нет сомнений в своей победе на президентских выборах в 2020 году, при этом Трамп отметил, что победа была «крупной».

Ранее ИА REGNUM сообщало, что черновой аудит результатов выборов в американском штате Аризона оказался не в пользу Трампа.

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