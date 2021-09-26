Кому-то пандемийные годы стоили бизнеса, а кто-то, наоборот, расширил свой портфель активов. Бывший губернатор Чукотки миллиардер Роман Абрамович был среди вторых, продолжая штамповать юрлица и в 2021 году. Подробнее об активах Романа и Аркадия Абрамовичей — в материале ИА REGNUM.

Иван Шилов ИА REGNUM Деньги

В рейтинге Forbes «200 богатейших бизнесменов России 2021» Роман Абрамович занимает 12-е место с состоянием $14 500 млн. Среди основных активов издание называет компанию «Евраз» (доля — 28,7%), недвижимость и футбольный клуб Chelsea. Выступая в лондонском суде в 2011 году, Абрамович, комментируя дело Ходорковского, заявил, что «публично говорить о своем бизнесе — это ни к чему хорошему не приведет и создаст одни только проблемы».

"Мое правило: сиди тихо и не высовывайся. Вот сиди тихонечко и занимайся бизнесом. Потому что это только проблемы создаст. Поэтому я никогда ничего такого не рассказывал», — цитируют Абрамовича СМИ.

И действительно, экс-губернатор Чукотки и по сей день — не самый публичный человек рейтинга миллиардеров.

Об активах Абрамовича

Небольшую верхушку бизнес-айсберга позволяет отследить единый реестр юрлиц. Так, за Романом Абрамовичем числятся доли в пяти действующих юрлицах, а также участие в создании трёх фондом, включая знаменитый фонд поддержки олимпийцев, где засветилась целая группа олигархов РФ.

Marina Lystseva Роман Абрамович

Один из фондов Абрамовича — фонд развития и поддержки социально-культурных, благотворительных, научных и образовательных проектов «Р.А. Фонд» — был учрежден в апреле 2019 года. Его возглавляет Ирина Панченко. Из отчёта, размещённого на сайте Минюста РФ, следует, что в 2020 году фонд потратил 5 325 646,07 тыс. рублей, которые были получены от неких российских организаций и граждан РФ. Фонд пустил почти 2 млрд рублей в прошлом году по направлению «культура и искусство» (детали не раскрываются). В 2019 году фондом было получено как минимум 2 705 734,19 тыс. рублей пожертвований. О том, кто именно выделил свежеиспечённому юрлицу, около 8 млрд рублей за два года, в отчётности не сообщается.

В 2021 году Абрамович учредил сразу три юрлица — краснодарское ООО «Управляющая компания «Юг Эстейт», карельское ООО «УК «Норд Эстейт» и АНО создания и эксплуатации веломаршрута «Вело1».

«Юг Эстейт» было создано в Геленджике в феврале 2021 года для управления недвижимостью. Директор — Александр Ружейников. «Норд эстейт» учреждено в той же сфере 3 февраля 2021 года. Руководителем назначили Ольгу Антипову.

Норд эстейт

Самый свежий новоиспечённый актив — это АНО «Вело1», которое создано 18 мая 2021 года на улице Крылатская, 8, корпус 1 в Москве. Абрамович числится владельцем доли в 100%, но между тем электронный адрес АНО размещен на «MILLHOUSE.RU». В активе Абрамовича также есть фирма «Миллхаус», которая фигурирует в скандальном деле о сносе олимпийской велодороги.

«Вело1» возглавляет Андрей Городилов, который является учредителем АНО Восстановления и сохранения лесов «Парк Мещерский» и совладельцем компании «Крония-2000». Среди соучредителей последней Виктор Харитонин (совладелец «Аресбанка»), чьи данные совпадают с данными исполнительного директора «Фармстандарта» и ещё одного российского миллиардера.

Аресбанк

John Dobson Роман Абрамович

Активы сына

За Аркадием Романовичем Абрамовичем, чьи данные полностью совпадают с данными сына Романа Абрамовича, в ЕГРЮЛ числится довольно обширная бизнес-сеть.

В мае 2015 года было создано ООО «Сигма кэпитал» (Подмосковье, вложения в ценные бумаги), где Абрамович-младший является единственным владельцем. В свою очередь, ООО — собственник долей в двух компаниях. В белгородском ООО «Гринхаус», работающем в сфере выращивания овощей, почти 75% у «Сигма кэпитал», ещё 25% у уже известной Ирины Панченко и 0,1% — у Аркадия Абрамовича. «Гринхаус» владеет торговой компанией «Сигма трейдинг».

Абрамович-младший и «Сигма кэпитал» владеют также ООО «Сигма энерджи». Последнее учреждено в 2018 году и является владельцем долей в четырех компаниях Саратовской области — родного региона Романа Абрамовича: ООО «Саратовгеонефть» (добыча сырой нефти; имеет две лицензии), ООО «Энгельс-нафта» (добыча сырой нефти и нефтяного (попутного) газа, есть одна лицензия), ООО «Нефтепоиск» (работы геологоразведочные, геофизические и геохимические в области изучения недр и воспроизводства минерально-сырьевой базы; есть шесть лицензий) и ООО «Артамира» (разведочное бурение, есть шесть лицензий).

Управляет саратовскими нефтеактивами с 2020 года ООО «Диалл альянс», принадлежащее очередном кипрскому активу — Royal Atlantic Energy. О последнем издание Forbes в 2014 году сообщало, что его приобрел через Zoltav Resources Inc. Аркадий Абрамович. А за год до этого, в 2013 году, фирма Zoltav Resourses выкупила британскую нефтегазовую компанию Vostok Energy с добывающими активами в Саратовской области. У фирмы были лицензии на участок в Поволжье, который включает десять месторождений.