Эль-Пасо, США, 26 сентября, 2021, 03:36 — ИА Регнум. Группа мексиканских военнослужащих из 14 человек была задержана американскими пограничниками за незаконное пересечение границы США на территории штата Техас. об этом 26 сентября сообщает агентство Reuters.

Фрида Кало. Автопортрет на границе между Мексикой и Соединенными Штатами. 1932

По данным службы таможенного и пограничного контроля (Customs and Border Protection, CBP) США, ЧП произошло ночью 25 сентября в районе города Эль-Пасо в американском штате Техас. Сотрудники погранслужбы увидели, как два военных автомобиля пересекли границу США со стороны Мексики и въехали на территорию штата Техас.

Нарушители были задержаны, по словам самих мексиканских военных, они нарушили государственную границу США случайно, не осознавая, что находятся вне границ Мексики. У одного из задержанных при себе было наркотическое вещество, он будет привлечён к административной ответственности.

Мексиканское военное ведомство было уведомлено об инциденте. Через несколько часов, по окончании разбирательств, 14 военнослужащих и техника были возвращены в Мексику.

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