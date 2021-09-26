В Техасе задержаны 14 военных из Мексики, случайно нарушивших границу США
Эль-Пасо, США, 26 сентября, 2021, 03:36 — ИА Регнум. Группа мексиканских военнослужащих из 14 человек была задержана американскими пограничниками за незаконное пересечение границы США на территории штата Техас. об этом 26 сентября сообщает агентство Reuters.
По данным службы таможенного и пограничного контроля (Customs and Border Protection, CBP) США, ЧП произошло ночью 25 сентября в районе города Эль-Пасо в американском штате Техас. Сотрудники погранслужбы увидели, как два военных автомобиля пересекли границу США со стороны Мексики и въехали на территорию штата Техас.
Нарушители были задержаны, по словам самих мексиканских военных, они нарушили государственную границу США случайно, не осознавая, что находятся вне границ Мексики. У одного из задержанных при себе было наркотическое вещество, он будет привлечён к административной ответственности.
Мексиканское военное ведомство было уведомлено об инциденте. Через несколько часов, по окончании разбирательств, 14 военнослужащих и техника были возвращены в Мексику.
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