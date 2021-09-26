Москва, 26 сентября, 2021, 03:10 — ИА Регнум. Саммит G20 по Афганистану запланирован на 28 сентября. Об этом сообщил журналистам 25 сентября заместитель главы МИД РФ Сергей Вершинин.

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Вершинин уточнил, что саммит G20, посвящённый ситуации в Афганистане, вероятнее всего, состоится 28 сентября. Заместитель главы МИД РФ не стал уточнять, кто будет представлять Россию на встрече.

Вершинин пояснил, что в настоящее время всё «ещё в процессе», России должны будут прислать приглашение на мероприятие.

Ранее ИА REGNUM сообщало о телефонном разговоре президента РФ Владимира Путина и премьер-министра Италии Марио Драги. В ходе беседы политики обсудили ситуацию в Афганистане и предстоящий саммит стран G20.