Лондон, 26 сентября, 2021, 02:13 — ИА Регнум. Три титула чемпиона мира по боксу в супертяжёлом весе завоевал украинский боксёр Александр Усик, одержав победу над британцем Энтони Джошуа. Бой состоялся в ночь на 26 сентября на стадионе «Тоттенхэм Хотспур» в Лондоне.

Andriy Makukha Александр усик

Усик стал победителем по единогласному решению судей. Отмечается, что украинский боксёр с самого начала захватил инициативу в поединке, действовал активнее, чем обычно, чаще начинал атаковать. По итогам судейских записок Усик одержал победу: 117:112, 116:112, 115:113.

Боксёр Усик стал чемпионом мира по версиям Всемирной боксёрской ассоциации WBA Super, Всемирной боксёрской организации (WBO), Международной боксёрской федерации (IBF) и Международной боксёрской организации (IBO). Это уже 19-я победа на ринге для украинского спортсмена.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что за бой с британским спортсменом Усик получит гонорара в размере £3 млн.