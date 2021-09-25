Баку, 26 сентября, 2021, 01:46 — ИА Регнум. Информацию о взрыве с последующим пожаром, который, якобы произошёл во Дворце Гейдара Алиева в Баку опровергла 26 сентября пресс-служба МЧС Азербайджана.

Иван Шилов ИА REGNUM Баку

В управлении противопожарной безопасности Насиминского района города Баку уточнили, что возгорания и взрыва во дворце не наблюдалось. Произошло небольшое задымление в расположенном рядом с дворцом здании, оно было оперативно ликвидировано.

Сообщения о взрыве с последующим пожаром разместил ряд СМИ, а также телеграм-каналы. Дворец Гейдара Алиева является одним из крупнейших концертных залов в Азербайджане. Здесь проводятся торжественные мероприятия, в том числе инаугурации Гейдара и Ильхама Алиевых.

Ранее ИА REGNUM сообщало об эвакуации студентов из здания ВШЭ из-за пожара.