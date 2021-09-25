Власти Британии выдадут визы тысячам иностранных водителей и рабочих
Лондон, 26 сентября, 2021, 01:20 — ИА Регнум. Более десяти тысяч виз готовится выдать иностранным рабочим правительство Великобритании. Об этом 25 сентября сообщает агентство PA со ссылкой на министра транспорта Соединенного Королевства Гранта Шэппса.
Шэппс пояснил, что визы будут выданы в первую очередь водителям большегрузных автомобилей и рабочим на птицефабриках. Такое решение было принято правительством Великобритании, чтобы не допустить дефицита товаров в магазинах и топлива на автозаправочных станциях.
По словам главы минтранспорта, после восемнадцати трудных месяцев жители Великобритании с нетерпением ждут праздника Рождества, поэтому подготовку к нему правительство начало уже сейчас. В рамках этой подготовки в страну приглашаются иностранные водители, чтобы помочь автоперевозчикам и пищевой промышленности справиться с дефицитом водителей грузовиков. Кроме того, были разосланы приглашения на работу всем водителям большегрузных автомобилей, уже вышедшим на пенсию.
Также министерство образования получит £10 млн ($14 млн), которые будут предназначены для обучения более трёх тысяч человек управлению грузовым автотранспортом.
По данным Ассоциации автоперевозчиков Великобритании, в стране требуются более 100 тыс. водителей большегрузных машин. Такой кадровый дефицит образовался и из-за пандемии коронавируса, и из-за ситуации с Brexit. Страну за последние два года покинули тысячи профессиональных водителей, а смену им подготовить не успели из-за закрытия автошкол в период локдауна, связанного с коронавирусом. Торговые сети страны предупредили, что при существующем положении вещей в магазины к Рождеству не удастся завезти нужное количество товара.
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