Лондон, 26 сентября, 2021, 01:20 — ИА Регнум. Более десяти тысяч виз готовится выдать иностранным рабочим правительство Великобритании. Об этом 25 сентября сообщает агентство PA со ссылкой на министра транспорта Соединенного Королевства Гранта Шэппса.

Цитата из к/ф «Смертельная гонка.». реж Пол У. С. Андерсон. 2008. США, Германия, Великобритания Водитель

Шэппс пояснил, что визы будут выданы в первую очередь водителям большегрузных автомобилей и рабочим на птицефабриках. Такое решение было принято правительством Великобритании, чтобы не допустить дефицита товаров в магазинах и топлива на автозаправочных станциях.

По словам главы минтранспорта, после восемнадцати трудных месяцев жители Великобритании с нетерпением ждут праздника Рождества, поэтому подготовку к нему правительство начало уже сейчас. В рамках этой подготовки в страну приглашаются иностранные водители, чтобы помочь автоперевозчикам и пищевой промышленности справиться с дефицитом водителей грузовиков. Кроме того, были разосланы приглашения на работу всем водителям большегрузных автомобилей, уже вышедшим на пенсию.

Также министерство образования получит £10 млн ($14 млн), которые будут предназначены для обучения более трёх тысяч человек управлению грузовым автотранспортом.

По данным Ассоциации автоперевозчиков Великобритании, в стране требуются более 100 тыс. водителей большегрузных машин. Такой кадровый дефицит образовался и из-за пандемии коронавируса, и из-за ситуации с Brexit. Страну за последние два года покинули тысячи профессиональных водителей, а смену им подготовить не успели из-за закрытия автошкол в период локдауна, связанного с коронавирусом. Торговые сети страны предупредили, что при существующем положении вещей в магазины к Рождеству не удастся завезти нужное количество товара.

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