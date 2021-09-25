В Ницце на акции протеста полицейские применили слезоточивый газ
Ницца, Франция, 25 сентября, 2021, 23:56 — ИА Регнум. Во французской Ницце на акции протеста против санитарных мер полицейские применили слезоточивый газ, сообщает 25 сентября Nice-Matin.
(сс) Laurent Bourrelly
Протесты во Франции
По данным газеты, газ был применён после того, как протестующие захотели устроить демонстрацию у дома мэра города Кристиана Эстрози.
«Несколько человек были отброшены полицией с помощью слезоточивого газа», — говорится в сообщении.
Как сообщало ИА REGNUM, более 60 тыс. человек приняли участие в акциях протеста против санитарных пропусков во Франции. В Париже участие в акциях приняли 7,2 тыс. человек.
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