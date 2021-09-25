В Сочи задержали двух мужчин после стрельбы в торговом центре
Сочи, Краснодарский край, 25 сентября, 2021, 23:33 — ИА Регнум. Мужчина в результате конфликта на бытовой почве открыл огонь из травматического пистолета в торговом центре (ТЦ) в Сочи. Об этом, как передает ТАСС, сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Краснодарскому краю журналистам.
(сс) cocoparisienne
Полиция
ЧП произошло 25 августа в ТЦ «Моремолл».
»Между двумя мужчинами произошел конфликт, который возник на бытовой почве, — сообщили в пресс-службе. — Во время конфликта 22-летний местный житель произвел выстрел из травматического оружия вверх».
Отмечается, стражи порядка, прибывшие на место ЧП, задержали двух мужчин.
В настоящее время выясняются подробности данного происшествия.