Сочи, Краснодарский край, 25 сентября, 2021, 23:33 — ИА Регнум. Мужчина в результате конфликта на бытовой почве открыл огонь из травматического пистолета в торговом центре (ТЦ) в Сочи. Об этом, как передает ТАСС, сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Краснодарскому краю журналистам.

(сс) cocoparisienne Полиция

ЧП произошло 25 августа в ТЦ «Моремолл».

»Между двумя мужчинами произошел конфликт, который возник на бытовой почве, — сообщили в пресс-службе. — Во время конфликта 22-летний местный житель произвел выстрел из травматического оружия вверх».

Отмечается, стражи порядка, прибывшие на место ЧП, задержали двух мужчин.

В настоящее время выясняются подробности данного происшествия.