Нью-Йорк, США, , 23:27 — REGNUM Насаждение западными странами своих правил в мире чревато опасными рецидивами блоковой политики, заявил 25 сентября министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.

Сергей Лавров Дарья Антонова © ИА REGNUM

«Насаждение «порядка, основанного на правилах» вместо безусловного соблюдения международного права чревато опасными рецидивами блоковой политики, созданием разделительных линий между группой западных стран и остальными государствами», — сказал министр на пресс-конференции по итогам визита в Нью-Йорк на 76-ю сессию Генассамблеи ООН.

По его словам, события в мире, которые произошли в последнее время, показали, что «волюнтаристские правила» могут применяться и внутри западных стран в наказание за излишнюю самостоятельность.

Как сообщало ИА REGNUM, в сентябре Австралия, Великобритания и США объявили о создании нового партнёрства в сфере безопасности — AUKUS. В рамках этого договора Австралия построит атомный подводный флот с применением американских технологий.

Новый формат партнерства Австралии, Великобритании и Соединенных Штатов (AUKUS) может вызвать интерес Евросоюза к сближению с Россией.

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