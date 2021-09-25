Нью-Йорк, США, 25 сентября, 2021, 23:27 — ИА Регнум. Насаждение западными странами своих правил в мире чревато опасными рецидивами блоковой политики, заявил 25 сентября министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.

Дарья Антонова ИА REGNUM Сергей Лавров

«Насаждение «порядка, основанного на правилах» вместо безусловного соблюдения международного права чревато опасными рецидивами блоковой политики, созданием разделительных линий между группой западных стран и остальными государствами», — сказал министр на пресс-конференции по итогам визита в Нью-Йорк на 76-ю сессию Генассамблеи ООН.

По его словам, события в мире, которые произошли в последнее время, показали, что «волюнтаристские правила» могут применяться и внутри западных стран в наказание за излишнюю самостоятельность.

Как сообщало ИА REGNUM, в сентябре Австралия, Великобритания и США объявили о создании нового партнёрства в сфере безопасности — AUKUS. В рамках этого договора Австралия построит атомный подводный флот с применением американских технологий.

Новый формат партнерства Австралии, Великобритании и Соединенных Штатов (AUKUS) может вызвать интерес Евросоюза к сближению с Россией.

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