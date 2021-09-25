Париж, 25 сентября, 2021, 22:43 — ИА Регнум. Более 60 тыс. человек приняли участие в акциях протеста против санитарных пропусков во Франции. Об этом 25 сентября сообщает телеканал BFM TV со ссылкой на данные МВД страны.

Иван Шилов ИА REGNUM Протесты во Франции

«63 700 человек протестовали против правительственных мер, — говорится в сообщении ведомства. — На прошлой неделе их было 80 500 человек».

Отмечается, что в столице Франции участие в акциях приняли 7,2 тыс. человек.

Как передавало ИА REGNUM, 11 сентября сотрудники полиции задержали в Париже несколько десятков человек, которые принимали участие в акции протеста.

Читайте также: В Париже в ходе акции протеста задержали около 70 человек