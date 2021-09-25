Нью-Йорк, США, 25 сентября, 2021, 22:41 — ИА Регнум. Россия будет добиваться от руководства секретариата Организации Объединенных Наций выполнения обязательств в связи с невыдачей американских виз представителям российской делегации для участия в Генассамблее ООН, заявил 25 сентября министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.

Mil.ru Россия и США

По словам министра, визы для российского делегации выдавались не только с учетом эпидемиологических соображений, но и с «известной политической задержкой».

«Мы будем добиваться от руководства секретариата ООН выполнения его обязанностей по обеспечению всех тех договоренностей, которые зафиксированы между ООН и США», — сказал Лавров на пресс-конференции по итогам визита в Нью-Йорк на 76-ю сессию Генассамблеи ООН.

Он добавил, что накопились многочисленные нарушения со стороны США как хозяйки штаб-квартиры, включая отъем дипломатической собственности РФ.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в МИД в очередной раз напомнили американской стороне, что в рамках соглашения о размещении штаб-квартиры ООН в США, действующему с 1947 года, Вашингтон взял на себя обязательство обеспечивать беспрепятственные условия деятельности для аккредитованных при ней миссий иностранных государств.

Читайте также: Слуцкий не получил визу США для участия в генассамблее ООН