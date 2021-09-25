Нью-Йорк, США, 25 сентября 2021, 22:25 — REGNUM Новый формат партнерства Австралии, Великобритании и Соединенных Штатов (AUKUS) может вызвать интерес Евросоюза к сближению с Россией, заявил 25 сентября министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.
Как сообщало ИА REGNUM, в сентябре Австралия, Великобритания и США объявили о создании нового партнёрства в сфере безопасности — AUKUS. В рамках этого договора Австралия построит атомный подводный флот с применением американских технологий.
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