25 сентября 2021 | Время чтения 2 мин

Артур Савин, , 23:15 — REGNUM Заявление экс-президента Грузии и главы исполнительного комитета Национального совета реформ Украины Михаила Саакашвили о том, что Украина стала отстойником, проходным двором для преступников с постсоветского пространства, ведь все уголовники знают, что в этой стране они могут избежать наказания, вызвало бурную реакцию со стороны пользователей интернета. Граждане выразили своё мнение на данный счёт 25 сентября в социальной сети «ВКонтакте».

Саакашвили Александр Горбаруков © ИА REGNUM

"Ну, ему виднее. Тот момент, когда пришёл на вечеринку, а все в таком же наряде, что и ты», — шутит Dima S.

Многие пользователи пришли к выводу, что подобную характеристику Украины можно было услышать от кого угодно, но только не от Саакашвили, который сам является беглым преступником, который приехал на Украину, скрываясь от преследования в Грузии.

«Смешно! Кто бы говорил. Саакашвили, которого в родной стране ждёт срок? Он бы лучше варежку свою прикрыл, иначе выгонят его с Украины за резкие выражения и отправится он в грузинскую тюрьму», — пишет Дмитрий Г.

Михаил Саакашвили Иван Шилов © ИА REGNUM

Некоторые комментаторы отмечают, что Саакашвили говорит сущую правду, ведь только на Украине могли принять такую персону, как он сам.

«Так именно поэтому Саакашвили на Украине и приняли. Ты же сам, Мишико, уголовник, вместо того чтобы в своей честной Грузии отсидеть, он банально убежал куда подальше — на Украину. Удивительно только, что его только сейчас на правду потянуло», — указывает Шамп Д.

«Саакашвили сам же на Украине является, по сути, беглым преступником, причём международным. Скрывается он от властей Грузии, где за время своего президентства успел натворить нечистоплотных дел. Получается, что Саакашвили очень самокритичен, а по нему и не скажешь», — отмечает Дарья К.

Часть людей считает, что бывший грузинский президент не открыл никому глаза, а просто рассказал банальную и очевидную для большинства вещь.

«Вообще с ним в данном случае сложно поспорить. Подобные оценки — реальный результат майдана. Пример того, что будет со страной, когда придут либерасты и откровенные нацисты к власти. Ничего хорошего быть не может в таком случае», — считает Андрей В.

Михаил Саакашвили Oda.odessa.gov.ua

Ряд пользователей указывает на то, что главными маркерами преступности в стране может являться наличие в руководстве нацистов.

«А кто-то разве сомневался, что в государстве, где есть свои собственные нацисты у руля власти, может быть как-то иначе? Ну как по мне, так всё очевидно, и Саакашвили сам к этому тоже руку приложил. Так что пусть вытащит бревно из глаза», — предлагает Михаил А.

«Бедная Украина. Сколько будут продолжаться все эти издевательства новоявленной элиты страны? Разве можно таким мордам, как Саакашвили, вообще как-либо доверять? У него же на лбу написано: «Жулик!» — написала Olga A.

Напомним, 25 сентября экс-президент Грузии и глава исполнительного комитета Национального совета реформ Украины Михаил Саакашвили заявил в эфире телеканала «Украина 24» о том, что Украина стала отстойником, проходным двором для преступников с постсоветского пространства, ведь все уголовники знают, что в этой стране они могут избежать наказания.